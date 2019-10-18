محتجون قطعوا طريق المطار والجيش منعهم من إقتحامه

قطع عدد من المحتجين ​طريق المطار​ ذهابا وايابا ويرفضون بشكل قاطع مرور اي ​سيارة​ باتجاه المطار وقد حصل بعض التلاسن مع عدد من المواطنين. وعمد بعض القادمين من السفر التوجه سيرا على الاقدام خارج المطار.

كما منع الجيش بعض الأشخاص الذين حاولوا اجتياز الطريق بواسطة الدراجات النارية من الدخول الى المطار ويحاول ضباطا وافرادا التحدث الى المحتجين الذين يشتكون الى الجيش اوضاعهم، ويطالبونه بعدم السماح لأي مسؤول بالسفر. وقد إستقدموا شاحنات لإفراغ الأتربة على الطرق المؤدية الى المطار.