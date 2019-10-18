النشرة: متظاهرون حاولوا اقتحام فرع مصرف لبنان في صور

افاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن "عشرات المتظاهرين في صور حاولوا اقتحام فرع ​مصرف لبنان​ في المدينة الا ان ​القوى الأمنية​ عملت على منعهم"، مشيرا الى ان "التظاهرة انتقلت الى ​السراي الحكومي​ في صور فيما اقفلت جميع مداخل المدينة بالإطارات المشتعلة وحاويات ​النفايات​".

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