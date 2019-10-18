الأمير وليام وزوجته يعودان لإسلام آباد









اسماء السيد - إسلام اباد: عادت طائرة الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم الجمعة بعد أن أجبرت عاصفة رعدية شديدة الزوجين على قضاء الليل في لاهور.

وفشلت الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني التي كانت تقل الزوجين الملكيين اللذين يقومان بزيارة رسمية لباكستان مدتها أربعة أيام، في الهبوط في إسلام آباد وروالبندي القريبة بسبب المطبات الهوائية الشديدة.

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وأقام الزوجان في فندق بيرل كونتننتال في لاهور مساء الخميس مع الصحفيين وموظفي قصر كينزنجتون ومسؤولي وزارة الخارجية.

ووصف مصور رويترز الذي كان على متن الرحلة ما حدث بأنه كان واحدا من أشد المطبات الهوائية التي مر بها خلال 25 عاما من الرحلات الجوية الدائمة، وقال الزوجان للصحفيين بعد عودتهما إلى لاهور إنهما "بخير". ومرت رحلة اليوم بسلام.

وتم إلغاء زيارة مقررة لمركز عسكري باكستاني في غرب البلاد صباح اليوم الجمعة لكن الزوجين سيزوران مدرسة عسكرية لتدريب الكلاب في إسلام اباد قبل مغادرتهما البلاد في وقت لاحق من اليوم.