صادم.. أم تضبط زوجها متلبسا بممارسة الجنس على ابنتهما -التفاصيل

اعتقلت المصالح الأمنية بمدينة خريبكة، أبا متورطا في اغتصاب إبنته القاصر لمدة طويلة، حيث تم إيداعه أول أمس الأربعاء، بالسجن المحلي بخريبكة.

مصدر “اليوم24” أشار أن زوجة المتهم ضبتطه وهو متلبس بممارسة الجنس على ابنتهما، التي تبلغ 15 سنة من العمر، ما دفعها لتقديم بشكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، الذي أمر بفتح تحقيق في الواقعة.

تفاصيل القضية تطورت بعد الإستماع للضحية، التي أقرت بأن والدها كان يمارس عليها الجنس لمدة تزيد عن 5 سنوات بالقوة، حيث كان يهددها، إن هي أفشت ذلك لأمها.

وأكد المصدر ذاته، أنه بعد الاستماع لزوجة المتهم وللضحية إنتقلت فرقة أمنية إلى المنزل وأوقفت الأب المتهم، وتم تقديمه أول أمس الأربعاء على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة إعتقال مع اجراء الخبرة الطبية والنفسية على الضحية.