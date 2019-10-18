الضفة: الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين خلال مداهمات ليلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الليلة الماضية (الخميس الجمعة)، أربعة فلسطينيين، خلال حملة مداهمات وتفتيش لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، عن اعتقال 4 مواطنين فلسطينيين، خلال حملة مداهمات ليلية، بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأضاف إلى أن قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى مراكز التحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم شابين من جنين وداهمت عدة منازل.

وأوضحت المصادر أن المعتقلين هما الأسير المحرر فؤاد إغبارية، ومروان حشاش، وذلك بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة منزلي ذويهما وعدة منازل في الحي الشرقي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الموطن خضر إغبارية وسلمته تبليغ لتسليم نجله مجدي إلى معسكر سالم خلال 74 ساعة بحجة أنه مطلوب، بعد أن عاثت خرابا وحطمت أبواب المنزل وسط إطلاق القنابل الصوتية بداخله.