أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ أن اهالي منطقة ​بعلبك​، تداعوا الى التظاهر امام السراي في سوق بعلبك على الساعة الرابعة، ضمن مظاهرة سلمية لا ترفع فيها سوى اعلام ​لبنان​ وتوحيد المطالب باستقالة ​الحكومة​ واستلام ​قيادة الجيش​ السلطة واعلانها حكومة عسكرية وتوقيف كل سياسيي لبنان وفتح ​السرية المصرفية​ عن المسؤولين واسترجاع الاموال المنهوبة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: أهالي بعلبك تداعوا الى الإعتصام أمام السراي عند الساعة 4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.