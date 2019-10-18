لفت النائب ​نعمة افرام​، الى أنه "في ظلّ صمت رسميّ شبه تام إزاء التحرّكات الاحتجاجية على الأرض في مختلف المناطق ال​لبنان​يّة، وفي انتظار ما قد يصدر عن السلطة التنفيذيّة اليوم في جلسة ​مجلس الوزراء​ في ​بعبدا​، أقف إلى جانب الإنسان ووجعه على امتداد لبنان. ‏ كم حذّرنا من انهيار القيم في التعاطي مع الشأن العام. كم تألّمنا من مخالفات كل قوانين ​الاقتصاد​ والطبيعة. أنا مع الإنسان أوّلاً وأخيراً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نعمة إفرام: أقف إلى جانب الإنسان ووجعه على امتداد لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.