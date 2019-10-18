حاصباني: نحن الى جانب الحريري في اي موقف يتخذه فيما خص الحكومة

اشار نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ في تصريح تلفزيوني، الى ان موقفنا معروف من ​الحكومة​ ونحن بحاجة الى حكومة تكنوقراط، واذا استقال رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ فإن كل الحكومة تعتبر مستقيلة، ونحن الى جانب الحريري في اي موقف يتخذه فيما خص الحكومة.

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