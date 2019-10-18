معارك عنيفة بالأسلحة في المكسيك بعد اعتقال نجل امبراطور المخدرات (إل تشابو)

(رويترز) - اعتقلت قوات الأمن المكسيكية أحد أبناء إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان الشهير باسم "إل تشابو" مما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة النارية في عدة أحياء بمدينة كولياكان معقل عصابة سينالوا التي يرأسها خواكين.
وذكرت محطتا تليفيزا وميلينيو أن قوات الأمن أكدت اعتقال أوفيديو جوزمان الذي يُعتقد أنه وأخوته من العناصر النافذة في المنظمة منذ حبس والدهم في الولايات المتحدة.
وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للصحفيين أن مجلس وزرائه الأمني سيدلي بمعلومات عن الوضع في سينالوا خلال وقت لاحق.
وأكدت شرطة ولاية سينالوا لرويترز أن عدة سجناء هربوا من سجن خلال الفوضى التي استمرت لساعات. وأظهرت لقطات مصورة مجموعة من 20 رجلا على الأقل تجري في الشوارع. ولم تتضح على الفور أعداد الهاربين.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أبو العلا حمدي)
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