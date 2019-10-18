ليلة جديدة من أعمال العنف ضمن احتجاجات الانفصاليين في برشلونة

شهدت مدينة برشلونة، ليل الخميس الجمعة، توترا جديدا في اليوم الرابع من احتجاج الانفصاليين في إقليم كاتالونيا.
يأتي هذا التوتر الجديد فيما يستعد الإقليم ليوم سيشهد ذروة التعبئة احتجاجا على إصدار القضاء الإسباني الاثنين أحكاما قاسية بالسجن لمدد تتراوح بين تسع سنوات و13 سنة، على القادة الانفصاليين لدورهم في محاولة الانفصال في 2017.
وسيكون الجمعة يوم "إضراب عام" في كاتالونيا حيث ستتدفق المسيرات، التي انطلقت من جميع أنحاء الإقليم، على برشلونة للمشاركة في تظاهرة كبيرة اعتبارا من الساعة 15,00 بتوقيت جرينتش.
وذكر صحافيون في المكان أن مئات الشبان أقاموا حواجز مشتعلة في وسط برشلونة عاصمة كاتالونيا وألقوا زجاجات حارقة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق كرات مطاطية عليهم.
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وفي وقت سابق من مساء الخميس، جمعت تظاهرة بدعوة من الناشطين الراديكاليين، حوالى 13 ألف شخص بعد تظاهرة طلابية شارك فيها نحو 25 ألف شخص بعد الظهر.
وأعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أن 97 شخصا اعتقلوا وجرح 194 شرطيا في كاتالونيا منذ أن بدأت التظاهرات الاثنين.
وقبل أقل من شهر من الانتخابات التشريعية، تطالب المعارضة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز باتخاذ تدابير استثنائية لإعادة إرساء النظام العام في كاتالونيا.
وتريد المعارضة أن تستعيد السلطات الإسبانية المركزية السيطرة على قوات الأمن في كاتالونيا وتعليق الحكم الذاتي للإقليم كما فعلت مدريد بعد المحاولة الانفصالية عام 2017.
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