الملكة «رانيا» زوجة عاهل الأردن ترد على حملة تشويهها

الموجز

في تفاعل سريع منها ردت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على ما وصفته بـ"حملة تشويه غير متكافئة الأطراف" أقحمت فيها ورفضت في الأسابيع الماضية التعليق عليها حتى "لا تتهم بخطف المشهد".

وقالت الملكة رانيا في الرسالة التي نشرتها على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "أكتب إليكم هذه السطور، وأنا على يقين أنكم لم تتوقعوا يوماً أن تطل عليكم أم حسين برسالة تحمل في طياتها شيئاً من العتاب، ولكن كما يقول الأهل لبعضهم ’العتب على قدر المحبة‘. وأنا في مستهل رسالتي هذه، أكاد أن أجزم استهجان وانتقاد العديدين - حتى المحبين والمقربين منهم - خروجي عن صمتي وأنه "ما كان لازم أحكي".