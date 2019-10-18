معارك عنيفة بالمكسيك بعد اعتقال نجل "امبراطور المخدرات"

اعتقلت ​قوات الأمن​ ​المكسيك​ية أحد أبناء إمبراطور ​المخدرات​ خواكين جوزمان، الشهير باسم "​إل تشابو​"، مما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة النارية في عدة أحياء بمدينة كولياكان، معقل عصابة "كارتل سينالوا" التي يرأسها خواكين.

وذكرت محطتا تليفيزا وميلينيو أن قوات الأمن المكسيكية أكدت اعتقال أوفيديو جوزمان، الذي يُعتقد أنه وأخوته من العناصر النافذة في المنظمة منذ سجن والدهم في ​الولايات المتحدة​.

وأكدت شرطة ولاية سينالوا لوكالة "​رويترز​" أن عدة سجناء هربوا من أحد السجون خلال الفوضى التي استمرت ساعات.

ويعد إل تشابو أكبر ​تاجر مخدرات​ في المكسيك منذ العام 2003، وكان يعتبر "أقوى مهربي المخدرات في ​العالم​" من قبل ​وزارة الخزانة الأميركية​.