الاتحاد الأوروبي: عملية نبع السلام تهدد أمننا

أكد قادة ​الاتحاد الأوروبي​ أن "العملية العسكرية التي تشنها ​تركيا​ تحت مسمى "نبع ​السلام​" شمال شرقي ​سوريا​ تهدد ​الأمن​ الأوروبي".

واوضح قادة قمة الاتحاد الأوروبي في بيان لهم أن "الاتحاد يدين العمليات العسكرية الأحادية الجانب التي تشنها تركيا في ​شمال شرق سوريا​ والتي تهدد بشكل خطير الأمن الأوروبي. وأحيط ​المجلس الأوروبي​ علماً ببيان ​الولايات المتحدة​ وتركيا بتعليق جميع العمليات العسكرية".

كما حث قادة الاتحاد تركيا على "وقف الأعمال القتالية، وسحب قواتها والامتثال للقانون الدولي الإنساني"، مشيرين الى أن "عددا من الدول الأوروبية، قررت سحب ترخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا".

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