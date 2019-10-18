الاتحاد الإسباني يعلن عن تأجيل الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلنت عن تأجيل مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، بسبب الاحتجاجات الحالية في إقليم كاتالونيا.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن اللجنة استقرت على تأجيل المباراة، التي كان من المُقرر إقامتها 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في ملعب الكامب نو، إلى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكانت رابطة الليغا قد طلبت من برشلونة وريال مدريد، أمس الأربعاء، نقل الكلاسيكو المقبل من ملعب "كامب نو" إلى "سانتياغو برنابيو"، لكن ريال مدريد وبرشلونة رفضا الأمر.

ورفض الأمن الإسباني، إقامة المباراة يوم 26 تشرين أول/أكتوبر الجاري، بسبب إقامة مظاهرة حاشدة في نفس اليوم بشوارع برشلونة.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليغا برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.