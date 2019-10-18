شكرا لقرائتكم جديد طائرة محمد رمضان.. "الكابتن" يدفع الثمن الأغلى! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن ضج الشارع المصري بقضية "طائرة محمد رمضان"، أعلنت وزارة الطيران المصرية مساء الخميس سحب رخصة قائد طائرة مدى الحياة بعد سماحه للفنان المصري محمد رمضان بقيادتها.

وقالت الوزارة في بيان إنه بشأن ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة في رحلة خاصة لصالح الفنان، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة، أصدر وزير الطيران تعليماته إلى سلطة الطيران المدني بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات تلك الواقعة.

وذكرت الوزارة أنه بناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث.

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إلى ذلك، أعلنت إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أية أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وكذلك سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

"عمل فردي"

كما أكدت ثقتها بشركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وكذلك ثقتها في مهنية وحرفية الطيارين المصريين والتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلى معدلات السلامة الجوية مضيفة أن هذه الواقعة تعد عملا فرديا ولا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد نشر فيديو له من داخل الطائرة، ظهر فيه جالساً، ثم فاجأ الجميع قائلاً "في تجربة هي الأولى من نوعها سنقوم بقيادة الطائرة"، ليغادر بعدها مقعده متوجها نحو كابينة القيادة.

وجلس الفنان إلى جوار قائد الطائرة، وتبادل معه الحديث ثم أمسك بعدها بالأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة وتولى القيادة.