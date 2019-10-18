أقوى 7 جيوش بعدد المدافع ذاتية الحركة .. الجيش المصري رقم «2»

الموجز

نشرت وكالة cnn الإخبارية تقريرا للمقارنة بين قوة المدفعية لدى 7 جيوش وفقاً لموقع جلوبال فاير باور المتخصص في الشأن العسكري ، لماذا سلاح المدفعية ، حيث يعتبر سلاح المدفعية أحد أقدم الأسلحة التي استخدمت في الحروب، ويعرف تاريخياً بأنه كل آلة تستعمل في المعارك لإطلاق المقذوفات، وقد يشمل أنواعاً عديدة منها المدفعية المضادة للطائرات وتلك المضادة للدروع ومدفعية الهاوتزر وقاذفات الهاون ومدافع الميدان، وراجمات الصواريخ وغيرها.

ويعتبر هذا السلاح عاملاً هاماً في المعارك والحروب، لا سيما قطع مدفعية الميدان التي تتنوع ما بين مدافع يتم جرها بواسطة عربات عسكرية وأخرى ذاتية الحركة وهي موضوع حديثنا.

في هذا التقرير رصدت cnn قائمة بأكثر 7 جيوش في المنطقة تمتلك قطعاً من هذا السلاح : -

Advertisements

يتصدر الجيش التركي القائمة باحتلاله المركز الأول وامتلاكه أكثر من 1100 قطعة من هذا السلاح، يليه الجيش المصري الذي يحتل المرتبة الثانية بـ1000 قطعة مدفعية ذاتية الحركة.

في المرتبة الثالثة يأتي الجيش السعودي الذي يمتلك أكثر من 700 قطعة مدفعية من هذا النوع، متفوقاً بذلك على الجيش الإسرائيلي الذي حل في المرتبة الرابعة بنحو 650 قطعة مدفعية ذاتية الحركة وعلى الجيش الإيراني الذي حل في المرتبة الخامسة بحوالي 570 قطعة من هذا النوع.

في المرتبة السادسة جاء الجيش المغربي بنحو 530 قطعة مدفعية ذاتية الحركة، تلاها الجيش السوري الذي حل في المرتبة السابعة بامتلاكه 500 قطعة مدفعية ذاتية الحركة.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن امتلاك عدد كبير من قطع المدفعية لا يعني بالضرورة التفوق، بل هنالك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في حال أردنا تحديد مدى قوة هذا السلاح لدى الجيوش، أهمها مستوى الحداثة والتطور التكنولوجي الذي تتمتع به مثل هذه الأسلحة الثقيلة