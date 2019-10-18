لبنان تشتعل .. إصابة 60 عنصر أمن خلال المواجهات مع المحتجين

الموجز

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اللبناني، إصابة 60 فردا من العناصر الأمنية في احتجاجات المواطنين الأخيرة التي اندلعت بسبب الضرائب الجديدة التي تفرضها الحكومة.

وقالت قوى الأمن في بيان اليوم الجمعة: "وصل عدد الإصابات في صفوف العناصر الأمنية إلى 60، مع حرصنا وإيماننا بحرية التعبير".

وحذرت قوى الأمن كل من سيعتدي على عناصر قوى الأمن وكل من يعتدي على الأملاك العامة والخاصة.

وأفادت روسيا اليوم في تغطيتها للأحداث بالتالي :-

مقتل 2 من العمال السوريين في حريق بمبنى قيد الإنشاء قرب ساحة الشهداء وسط بيروت فجر اليوم

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فرق الدفاع المدني لا تزال تعمل على إخماد الحرائق على بعض الطرق المؤدية إلى بيروت

الجيش اللبناني يعمل على إزالة آثار الإطارات المشتعلة وفتح الطرقات

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محتجون يقفلون عددا من طرقات محافظة البقاع بالإطارات المشتعلة

عودة المحتجين تدريجيا إلى الطرقات والساحات تأكيدا على مواصلة الاحتجاجات