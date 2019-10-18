اسحق: لا قرار للقوات اللبنانية بالتظاهر الان ونحن ضد الضرائب ومع الاصلاحات

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​​جوزيف اسحق​​ "إننا نرفض أي ضريبة قبل احقاق الإصلاحات المطلوبة، علينا اصلاح كل مرافق ​الدولة​ قبل التفكير بموضوع ​الضرائب​"، مشيراً إلى أنه "لا قرار لـ"القوات ال​لبنان​ية" بالتظاهر الان ونحن ضد الضرائب ومع الاصلاحات"، لافتاً إلى أنه "حتى الاحزاب لا يمكن ان تضبط ناسها من عدم المشاركة في هكذا تحركات".

وفي حديث تلفزيوني، شدد اسحق على أنه "يجب تخفيف الموظفين الذين دخلوا بشكل غير قانوني واذا كانت من ضمنهم قوات فليتم طردهم"، مشيراً إلى أنه "لدينا ملاحظات على خطة واستراتيجية ​النقل العام​ في لبنان".