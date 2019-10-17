الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وآخرها اقتحامات المتطرفين الواسعة لباحات المسجد والتضييق على المصلين وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك. واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن هذه الانتهاكات تمثل ممارسة عبثية واستفزازية غير مسئولة ومرفوضة وتتناقض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة بموجب القانون الدولي.

وطالب السفير سفيان القضاة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات والانتهاكات، واحترام حرمة المسجد الأقصى المبارك ومشاعر المسلمين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف، مؤكدًا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك فورا والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها. في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن هذه الانتهاكات تمثل ممارسة عبثية واستفزازية غير مسئولة ومرفوضة وتتناقض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة بموجب القانون الدولي.وطالب السفير سفيان القضاة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات والانتهاكات، واحترام حرمة المسجد الأقصى المبارك ومشاعر المسلمين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف، مؤكدًا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك فورا والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

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