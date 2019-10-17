إصابة عشرات الفلسطينيين باختناقات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة الظهر جنوب بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت؛ ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، حيث قدمت لهم طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الإسعاف الأولي. كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة المحاذي للشارع الالتفافي رقم 60، وأعاقت حركة المرور.

وفي شمال رام الله، أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسيرة سلمية في بلدة

ترمسعيا.وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز المسيل للدموع صوب مبنى بلدية ترمسعيا، حيث كان يتجمع عشرات المواطنين، استعدادا للمشاركة في مسيرة سلمية رفضا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة.وقالت مصادر فلسطينية إن مواجهات عنيفة اندلعت وسط البلدة، فيما اعتدى مستوطنون بحماية جيش الاحتلال على المواطنين، الذين حاولوا الوصول إلى الأراضي المهددة بالاستيلاء.وأشارت المصادر الى أن قوات الاحتلال اعتدت أيضًا على الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث، وكان من بينهم الصحفي معتصم سقف الحيط، الذي أصيب بكدمات في رقبته ويديه، جراء تعرضه للضرب المبرح، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.وفي سياق آخر، أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين، بأن محكمة عوفر العسكرية، أصدرت قرارٌا بتثبيت الاعتقال الإداري لمدة خمس أشهر، بحق الأسيرة الفلسطينية - الأردنية هبة اللبدي، والتي تخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 24 يومًا.وأوضحت الهيئة - في بيان - أن قرار المحكمة جاء بعد جلسة مغلقة عقدت للنظر في الاعتقال الإداري للأسيرة اللبدي، وذلك بعد جهود بذلتها الدائرة القانونية في الهيئة، والتي تزامنت مع تدخلات وضغوطات أردنية للإفراج عنها، لكن جميع الادعاءات التي قدمت من هيئة الدفاع عنها رفضت.وأضافت "أن تثبيت الاعتقال الإداري بحق لأسيرة اللبدي في هذا الوقت الصعب التي تمر به، يكشف مدى وقاحة وإجرام الاحتلال".وحملت الهيئة حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسيرة اللبدي مؤكدة أن التفرد بها والضغط عليها، ووضعها في بيئة صحية وحياتية معقدة، قد يكون له تداعيات خطيرة عليها.