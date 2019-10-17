كشفت مسودة مشروع القانون الذي تقدم به السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام وعدد من نواب مجلس الشيوخ الأمريكي عن فرضعقوبات على جهات تركية عديدة.
كما طالب المشروع تقريرًا من الحكومة الأمريكية حولثروة أردوغان وعائلته..حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم/الخميس/.
وتضمن مشروع القانون فرض عقوبات على كل جهة أجنبية تدعم القوات التركية، وكذلك فرض عقوبات على بنك خلق التركي.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروع قانون بالكونجرس يفرض عقوبات على جهات تركية عديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.