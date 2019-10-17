مشروع قانون بالكونجرس يفرض عقوبات على جهات تركية عديدة

كشفت مسودة مشروع القانون الذي تقدم به السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام وعدد من نواب مجلس الشيوخ الأمريكي عن فرض عقوبات على جهات تركية عديدة. عقوبات على جهات تركية عديدة. كما طالب المشروع تقريرًا من الحكومة الأمريكية حول ثروة أردوغان وعائلته..حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم/الخميس/.

وتضمن مشروع القانون فرض عقوبات على كل جهة أجنبية تدعم القوات التركية، وكذلك فرض عقوبات على بنك خلق التركي. ثروة أردوغان وعائلته..حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم/الخميس/.وتضمن مشروع القانون فرض عقوبات على كل جهة أجنبية تدعم القوات التركية، وكذلك فرض عقوبات على بنك خلق التركي.

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