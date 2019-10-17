جونسون واثق من موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست"

أعرب رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، عن ثقته فى مصادقة أعضاء البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" الذي تم التوصل إليه مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون "لدي ثقة كبيرة في أنه عندما يدرس زملائي فى البرلمان هذا الاتفاق، فإنهم سوف يصوتون لصالحه يوم السبت، وفي الأيام التالية".

وأضاف جونسون، في تصريحات للصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث يشارك في قمة الاتحاد الأوروبي "يمكننا حاليا البناء على علاقاتنا مع أصدقائنا وشركائنا فى الاتحاد الأوروبي، وسوف تكون هناك فترة مثيرة...فيما يتعلق بالانحياز إلى الجانب الإيجابي من هذا المشروع".

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لكن المصادقة على اتفاق بريكست الجديد في البرلمان البريطاني ليس أمرا مضمونا. فقد قال الحزب الديمقراطي الوحدوي، وهو حزب من إيرلندا الشمالية يدعم حكومة جونسون، إنه يرفض تأييد الاتفاق.

كما قال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في بروكسل إنه "غير راض" عن الاتفاق وسيصوت ضده.

ويبقِي الاتفاق الجديد إيرلندا الشمالية ضمن المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة، لكن ستُفرض رسوم على السلع التي تعبر من البر الرئيسي لبريطانيا إلى إيرلندا الشمالية إذا كان من المعتقد أنها ستواصل طريقها إلى إيرلندا والسوق الأوروبية الموحدة.