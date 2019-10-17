فلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتلال لمنع مصادرة أراضيهم

اشتبك مئات الفلسطينيين، اليوم الخميس، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة احتجاجاً على محاولة المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

واستجاب مئات الفلسطينيين من الرجال والنساء من بلدة «ترمسعيا» وعدد من البلدات والقرى المجاورة لدعوة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وشاركوا في مسيرة انطلقت من بلدة ترمسعيا صوب الأراضي المهددة بالمصادرة رافعين الأعلام الفلسطينية.

وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خلال مشاركته في المسيرة، «هذه المظاهرة كانت لمنع إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة».

وأضاف «هذه الحشود مقدمة لمسيرات مماثلة في مناطق أخرى لمواجهة الاستيطان»

وأشار عساف إلى أن «العامين الماضيين شهدا إقامة 19 بؤرة استيطانية وهناك محاولات لزيادة هذا العدد».

اقرأ أيضا... 200 مستوطن يقتحمون الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

وقال «حجم المشاركة في مسيرة اليوم وانضمام النساء إليها هو دليل على استشعار الخطر على أراضيهم جراء إقامة البؤر الاستيطانية».

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المطاطي صوب الفلسطينيين.

وأُصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وحالات الاختناق تم علاجهم ميدانيا في خيمة أقيمت في الميدان لعلاج المصابين.

وقال جهاد رمضان القيادي في حركة فتح وأحد المشاركين في المسيرة «هذه ساحة حرب حقيقية تشنها قوات الاحتلال التي توفر الدعم والإسناد لعصابات المستوطنين الذين يحاولون الاستيلاء على مزيد من الأراضي التي تعود ملكيتها للفلسطينيين».