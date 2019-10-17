تقارير: إردوغان سيعلن وقف إطلاق نار خلال أيام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، مساء اليوم الخميس، بمؤتمر صحافي من العاصمة التركية أنقرة "اتفقنا مع أنقرة على وقف لإطلاق النار في سورية".

وأكد نائب الرئيس الأميركي أن الاتفاق مع تركيا يقضي بوقف كل العمليات العسكرية في شمالي سورية.

ومن واشنطن، شكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، في تغريدة له على "تويتر": "أخبار عظيمة من تركيا.. حياة الملايين أنقذت".

Advertisements

وقال بنس: "العمليات العسكرية ستتوقف 120 ساعة في شمال سورية لتتمكن قسد من الانسحاب"، موضحا أن "قوات سورية الديموقراطية قسد ستنسحب 120 ميلا من الحدود شمالي سورية، ثم سيسري اتفاق دائم لوقف إطلاق النار".

وأضاف: "الرئيس ترامب ممتن لقبول إردوغان وقف إطلاق النار في سورية وهذا الحل سينقذ الأرواح".

وأكد نائب الرئيس الأميركي، أنه "عندما يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وعد ترامب برفع العقوبات عن تركيا".