ميسي: حصد الألقاب الجماعية يقودني للفوز بالجوائز الفردية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المحترف في نادي برشلونة الإسباني، إنه يحلم بمواصلة الفوز بالألقاب مع الفريق الكتالوني، حتى يتمكن من الحصول على الجوائز الفردية.

وأكد ميسي في حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس "أنا أحلم بمواصلة الفوز بالألقاب على المستوى الجماعي، والحصول على دوري الأبطال الأوروبي مرة أخرى، وهذه الألقاب تقودك للحصول على الجوائز الفردية".

وأضاف "لم أحدد بعد موعد اعتزالي عالم الساحرة المستديرة، وسأكتشف ذلك بمرور الوقت، وحينها سأكون أول من يعلن أنني لست قادرًا على الاستمرار".

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وأبرز ميسي في حواره عن مميزات المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، المحترف في غلاطة سراي التركي قائلا "فالكاو مهاجم رائع يسجل الكثير من الأهداف، أينما يذهب يسجل الأهداف، إنه لاعب قوي للغاية في الصندوق بقفزته ورؤوسه، ويطلق النار بكلتا قدميه، فهو مهاجم مثير للإعجاب".

وعند سؤاله هو الأفضل لحراسة مرمى منتخب ألمانيا والمنحصرة بين مارك تير شتيغن ومانويل نوير، قال ميسي "الثنائي من أفضل حراس المرمى، ويمتلكان مميزات مثالية، أعرف مارك جيدًا وأستطيع أن أتحدث عنه، لكنني لا أرى تدريب نوير ولا أشاهد مبارياته عادة، لكنني أعتقد أنهما حارسان متشابهان بشكل عام".