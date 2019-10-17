لبنان: الحكومة تفرض ضريبة على اتصالات "واتس آب"و "فيسبوك"!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرّرت الحكومة اللّبنانية فرض رسومٍ ضريبيّة جديدةٍ على كل الاتصالات التي يمكن إجراؤها عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، ضمن سلسلة ضرائب تجري دراسة إقرارها تباعًا، بهدف التخفيف من عجز الموازنة في ظل أزمة اقتصادية حادة، وذلك وفق ما أعلنته اليوم، الخميس.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن وزير الإعلام، جمال الجراح، قوله إن الحكومة أقرت فرض "20 سنتًا على التخابر" على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة "واتس آب"، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءًا من شهر كانون الثاني/ يناير 2020.

ومن شأن هذا القرار، وفق الجراح، أن يؤمن لخزينة الدولة مبلغًا يقدر بنحو 200 مليون دولار سنويًّا، بينما تدرس الحكومة اقتراحات أخرى بينها فرض رسم 3 بالمئة على المحروقات على أن تستوردها الدولة، وزيادة 2 بالمئة على ضريبة القيمة المضافة في العام 2021 ثم في العام 2022 إلى أن تبلغ 15 في المئة.

وأثار الرسم الجديد موجة غضب بين اللبنانيين. وكتبت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان في منشور على صفحتها في "فيسبوك" أنّه "لن يكون هنالك ليرة (ضريبة) على الواتساب، تراجعوا سريعًا قبل البهدلة". وأضافت: "اسمعوا جيدًا، الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبره".

واعتبرت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي "سمكس" أن من شأن القرار أن يجبر المستخدمين على "دفع فاتورة استخدام الإنترنت مرّتين"، مشيرة إلى أن المستخدم الذي سيتصل يوميًّا عبر خدمة "واتس آب" سيضطر لدفع ستة دولارات إضافية في الشهر، في حين تُعد كلفة الاتصالات في لبنان من الأعلى في المنطقة.

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وذكرت مجموعة "تيك غيك 356"، المختصة بالأمن الإلكتروني، أنها تواصلت مع شركتي "واتس آب" و"فيسبوك" بهذا الشأن. وقالت إن "متحدثًا اعتبر أنّه في حال اتخذ القرار فسيشكل انتهاكًا لشروط الخدمة".

واعتبرت المجموعة أن الاستفادة ماليًّا من أي من خدمات "واتس آب" المجانيّة هي أمر "غير قانوني".

وقرار فرض رسم على اتصالات الإنترنت يضاف إلى سلسلة إجراءات تقشفية تتخذها الدولة اللبنانية التي تعهدت العام الماضي إجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة مقابل الحصول على هبات وقروض بقيمة تفوق 11 مليار دولار.

وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعًا حادًّا، وسجّل نموًّا بالكاد بلغ 0.2 بالمئة عام 2018، بحسب صندوق النقد الدولي؛ فيما ارتفع الدين العام إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان.

وأقر البرلمان في تموز/ يوليو ميزانية تقشفية للعام 2019 سعيًا للحد من العجز العام.

ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها هذه وتأخر حصولها على المال، حذرت وكالة "موديز" من أنها قد تخفّض التصنيف الائتماني للبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. كما خفضت وكالة "فيتش" في 23 آب/ أغسطس تصنيف لبنان درجة واحدة من "بي سلبي" إلى "سي سي سي".