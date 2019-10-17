المرور تعلن فتح جميع الطرق التي اغلقت لمرور الزوار

اعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن فتح جميع الطرق التي اغلقت لمرور الزوار. وقال اعلام المرور في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جميع الطرق التي اغلقت لمرور الزوار فتحت بالكامل". واغلقت القوات الامنية بعض الطرق في العاصمة بغداد خلال الايام القليلة الماضية، وذلك لمرور زوار اربعينية الامام الحسين (ع).

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