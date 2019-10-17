ماكرون: نعمل على وقف أوروبي جماعي لمبيعات الأسلحة لتركيا

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العدوان التركي على سوريا سيؤدي إلى مأساة إنسانية، متابعًا: “نعمل على وقف أوروبي جماعي لمبيعات الأسلحة لتركيا”.

وأضاف في تصريحات له، اليوم الخميس، أن الاجتياح التركي لسوريا قد يؤدي إلى عودة تنظيم داعش، مشددًا على ضرورة وجود موقف أوروبي موحد وحازم ضد الهجوم التركي في سوريا.