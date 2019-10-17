الان تتابع ماكرون: نعمل على وقف أوروبي جماعي لمبيعات الأسلحة لتركيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العدوان التركي على سوريا سيؤدي إلى مأساة إنسانية، متابعًا: “نعمل على وقف أوروبي جماعي لمبيعات الأسلحة لتركيا”.
وأضاف في تصريحات له، اليوم الخميس، أن الاجتياح التركي لسوريا قد يؤدي إلى عودة تنظيم داعش، مشددًا على ضرورة وجود موقف أوروبي موحد وحازم ضد الهجوم التركي في سوريا.
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