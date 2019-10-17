شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يقرر تعيين حنان فهمى رئيسا لتحرير بوابة الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد، تعيين حنان فهمي رئيسا لتحرير لبوابة الوفد الإليكترونية

وقال بيان صادر عن الوفد اليوم، أن هذا القرار ليس من قبيل المصادفة، لانه يتزامن مع المبادرة القوية التى أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، وهى مبادرة «الوفد مع المرأة» ومقررتها الدكتورة أميرة أبو شقة، والتى أنطلقت فاعلياتها مؤخرًا في احتفالات جماهيرية حاشدة بمحافظتي الغربية وبورسعيد

وتابع البيان، يعتبر القرار، بتعيين أول أمرأة كرئيسة تحرير لأحد مؤسسات حزب الوفد الإعلامية، تجسيدًا للروح الجديدة التي تسري في بيت الأمة، والتي تعطي المرأة المصرية المكانة التي تليق بها، كما يثبت على أرض الواقع أن مبادرة "الوفد مع المرأة" تحظى بالجدية والأهتمام من كافة القيادات الوفدية، وعلى رأسهم المستشار بهاء أبو شقة رئيس الوفد.

وكانت حنان فهمى قد عملت مديرًا عامًا للتحرير ومشرفًا على بوابة الوفد الإليكترونية من قبل، كما تولت الأشراف على إصدارات مؤسسة الوفد عام 2012، ووصفتها مجلة الشباب الصادرة عن مؤسسة الأهرام أنذاك بأنها المرأة التى حلت محل 3 رؤساء تحرير دفعة واحدة ( الجريدة اليومية والعدد الأسبوعي والبوابة الإلكترونية ) قبل أن تعتذر عن هذه المهمة لأسباب مهنية.