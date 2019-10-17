شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تخاطب الفرعيات لإرسال مقترحاتها بشأن مدونة السلوك المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى سخى وكيل نقابة المحامين، إن النقابة العامة طالبت الفرعيات بإرسال مقتراحاتها بشأن مدونة السلوك المهنى، مضيفا:" نحاول بقدر الإمكان ضبط أداء المحامى لأنه يكفيه أن يعمل فى مجال عمله ."

وأضاف مجدى سخى فى تصريحات له، أن المؤتمر السنوى للمحامين أوصى بإعداد مدونة للسلوك المهني تتضمن التزامات واضحة على المحامين بالامتناع عن كل ما من شأنه الإساءة بأفعاله الشخصية، أو تصرفاته المهنية داخل المحكمة، أو النيابة، أو القسم، أو داخل مكتبه، سواء كان قولا أو فعلا، أو بأي وسيلة، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يمتنع على المحامي الإساءة إلى نقابته، أو زملائه، أو مهنته، أو غيره ممن يتعاملون معه بصفته محاميا.

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وذكر مجدى سخى أن من بين التوصيات إيقاف كل محام يصدر ضده حكم وإحالته للتأديب فورا، و تفعيل آلية التأديب بالنقابة العامة، والتزام المحامي بالزي الكامل أثناء ممارسته للمهنة، ومحاسبة المحامي الذي يتسبب عمدا في الإساءة لموكله، أو خصم موكله بما يخرج عن مقتضيات رسالة الدفاع، ويمتنع على المحامي الإعلان عن نفسه بوسائل تسئ إلى قيمة مهنة المحاماة.