السيسي للمصريين: تلاتة بالله العظيم عمري ماجاملت حد في الجيش.. واوعوا وزنكم يزيد

كتب: ضياء السقا

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة "دفعة المشير محمد عبدالغنى الجمسي".

ومنح الرئيس، أنواط الواجب العسكرى لأوائل خريجى الدفعة الأولى لكلية طب القوات المسلحة، وهم: إسلام صبرى عبد الحليم - مصطفى محمد أمين - حسام أسامة إبراهيم.

وصدق السيسي على تعيين الدفعة الأولى فى رتبة ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار بالقوات المسلحة.

وأهدى طلبة طب القوات المسلحة درع الكلية للرئيس السيسي.

من جانبه، وجه الرئيس، رسالة هامة خلال كلمته، قائلا: "عاوز أقولكم كلكم إن المجاملة فساد، لو انتوا عاوزين تكافحوا الفساد فى بلادكم، متجملوش حد، لأن المجاملة فساد، وكنا عاوزين حتى جوه كلية الطب العسكرى نبقى مطمنين إن مفيش أى شكل من أشكال إن العملية التعليمية بتتعمل من أفضل ما يكون والنتائج جيدة وقلنا هنستمر في هذه النتائج ونعممها على مستوى الدولة المصرية وعمل اختبارات مميكنة فى كليات الطب علشان نحيد تماما العمل البشرى وميبقاش فيه مجال للمجاملة يقولك ده ابن فلان أصل هو خد الامتحان لا لا لا".

وأضاف السيسي: "رايحين لكده مش بس كليات الطب العسكرى ولا فى كليات الطب المدنية، لا احنا بنتكلم على اختبارات وماشين فى البرنامج ده "الميكنة" ونحيد كل الاختبارات فى الدولة المصرية فيما يخص الجامعات، لما نيجى نقول هنعمل تطوير فى التعليم مش هى جامعة جديدة بس هو الأسلوب والمسار اللى هنتعامل بيه مع أولادنا وبناتنا فى الإعداد والتأهيل والاختبار والتقييم علشان كل واحد ياخد حقه وعلشان كمان لما نقول هذا الطالب امتياز يبقى كل المعايير الموجودة فى الدول المتقدمة يبقى ابنى امتياز".

وتابع: "لو انت النهاردة اختبرت كويس من الابتدائى لغاية الجامعة مظبوط المنتج اللى هطلعه هطلع ابن أو بنت تمام، لو جاملت هطلعه ميعرفش غير المجاملة طريق للنجاح.. عاوز أقول للمصريين من فضلكم اتكلمت قبل كده محدش يجامل حد على الأقل باسمى يقولك أنا قريبه كذا وكذا من فضلكم والله والله والله بحلف تلاتة بالله العظيم أنا عمرى ماجاملت أثناء خدمتى فى الجيش مخلوق.. فانتوا كمان يا مصريين متجملوش حد من أول أنا".

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كما وجه الرئيس رسالة للمصريين قائلا: “خلي بالك من نفسك وصحتك وعلمك وقيمك ومعرفتك وإوعى تسيب الرياضة وإوعى وزنك يزيد خالص والكلام لينا كلنا”.

وأضاف: “لما أقول الكلام يقال الرئيس يتكلم في هذا الأمر، أيوه طبعا أمال إيه”.

وتابع: “لو بقت ثقافة عندنا إننا نخلي بالنا من كده ونراقب أكلنا كويس سينعكس على الأمن القومي بشكل لا يتصور”.

وفي الصدد، ذكّر الرئيس الحضور بنتائج اختبارات الأمراض السارية.

وقال: “اتفاجئنا بحجم الزيادة وعدد كبير وده بيعمل ضغط وسكر وحاجات كتير خدوا بالك من نفسكم”.

رابط كلمة الرئيس: