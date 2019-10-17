الخطيب اتصل بالشيخ نعيم حسن للاطمئنان عن اوضاع منطقة الجبل

تلقى شيخ عقل طائفة الموّحدين الدروز ​الشيخ نعيم حسن​، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​علي الخطيب​، للاطمئنان عن اوضاع منطقة الجبل عقب الكوارث البيئية التي حصلت من جرّاء ​الحرائق​ الأخيرة.

وقد اعرب الخطيب عن "التضامن الكامل حيال ما جرى، والتعاطف مع العائلات المنكوبة، ومقدما التعازي بالضحايا".