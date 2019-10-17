الخطيب اتصل بالشيخ نعيم حسن للاطمئنان عن اوضاع منطقة الجبل

تلقى شيخ عقل طائفة الموّحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، للاطمئنان عن اوضاع منطقة الجبل عقب الكوارث البيئية التي حصلت من جرّاء الحرائق الأخيرة.
وقد اعرب الخطيب عن "التضامن الكامل حيال ما جرى، والتعاطف مع العائلات المنكوبة، ومقدما التعازي بالضحايا".
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