كيم على ظهر فرس أبيض.. صور غير معتادة وتعليقات "مبالغ بها"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters البيان وصف عيون كيم جونغ أون بأنها مليئة بالتألق النبيل مجموعة لقطات غير معتادة نشرتها وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية مساء الثلاثاء، يظهر فيها زعيم البلاد كيم جونغ أون وهو يتسلق قمة جبلية تكسوها الثلوج، على ظهر فرس أبيض.

وتشبه مجموعة الصور هذه صورا كانت قد نشرت للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وهو يركب حصانا ولا يرتدي قميصا ويتجول في الطبيعة.

غير أن رحلة كيم على ظهر الفرس الأبيض جاءت بمناسبة بدء موسم تساقط الثلوج على جبل بايكتو، وفقا لما نقله بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

واسم "جبل بايكتو" يعني باللغة الكورية "الجبال الطويلة البيضاء"، وهو جبل يحظى بالاحترام والتبجيل في الثقافة الكورية الشمالية.

ووصف البيان الذي بثته وكالة الأنباء الكورية الشمالية ما قام به الزعيم الكوري الشمالي، بأنه "حدث كبير ذو أهمية كبيرة في تاريخ الثورة الكورية".

وفي مقطع غريب في البيان المقروء، وُصفت عيون كيم جونغ أون بأنها "مليئة بالتألق النبيل"، مضيفا أن "بصره يسقط على قمم أخرى"، في تشبيه وربط بـ"الجبال الشاهقة للثورة التي يجب أن يتحول إليها بروح معنوية عالية".

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مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي عودة الأمير جابر الصباح إلى الكويت بعد إجراء فحوصات طبية في الولايات المتحدة عاد أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح إلى الدولة الخليجية الأربعاء بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت ستة أسابيع وتخلّلها إلغاء لقاء مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إنّ الأمير عاد إلى "أرض الوطن (...) قادما من الولاات المتحدة (...) وذلك بعد ان تم استكمال الفحوصات الطبة والتي تكلّلت نتائجا (...) بالتوفق والنجاح". وكان في استقبال الأمير في المطار ولي العد الشخ نواف الأحمد الجابر الصباح الى جانب مسؤولين آخرين. وتوجّه الامير (90 عاما) إلى الولايات المتحدة في الاسبوع الأول من أيلول/سبتمبر. وكان من المفترض أن يعقد في هذا الاسبوع لقاء مع ترامب، لكنه سرعان ما اضطر للدخول إلى المستشفى لإجراء "فحوص طبّية". وفي 18 آب/أغسطس الماضي، نقلت وكالة الأنباء الكويتيّة عن الديوان الأميري أنّ الأمير "تعافى" من عارض صحّي "تعرّض له سموّه بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكلّلت نتائجها بفضل الله بالتوفيق والنجاح". وفي اليوم ذاته، كتب وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة "أدعو للأمير بالشفاء العاجل"، وذلك خلال زيارة للكويت التقى خلالها وليّ العهد، ما أثار تكهّنات حول الوضع الصحّي لأمير الدولة الخليجيّة الغنية بالنفط. وكان الشيخ صباح خلف شقيقه الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح في كانون الثاني/يناير 2006. وحكم الشيخ صباح الكويت منذ عام 2006 وقاد السياسة الخارجية للكويت لأكثر من 50 عامًا. للمزيد على يورونيوز: شاهد: مطاردة هوليودية للص سرق سيارة تابعة للجيش في الكويت نائب كويتية تدعو لفرض رسوم على الهواء الذي يتنفسه الأجانب في الكويت هجمات أرامكو تجبر الكويت على رفع جاهزية جيشها Euronews (Ar)

واشنطن تتهم بنكاً تركياً بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنّها وجّهت إلى "خلق بنك"، مصرف الشعب التركي المملوك من قبل الحكومة يوم أمس الثلاثاء تهمة الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، علماً بأنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة. وقالت الوزارة في بيان لها، إنّ البنك التركي يلاحَق بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وأوضحت أنّ المصرف تآمر بين العامين 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الأمريكية بشأن هذه العمليات. ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله، إنّ "هذا واحد من أخطر الانتهاكات التي رأيناها لنظام العقوبات". وأضاف "ما نؤكّده اليوم هو أنّ خلق بنك، وهو مؤسّسة مالية مملوكة بغالبيتها من قبل الحكومة التركية، قد انخرط عن عمد في أنشطة مضلّلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران"، مؤكّداً أنّ المصرف فعل هذا "بمشاركة وحماية من كبار المسؤولين الإيرانيين والأتراك". والتهم الملاحق بها المصرف هي نفس التهم التي أدين بها في كانون الثاني/يناير 2018 محمد حقان آتيلا، الذي كان يشغل منصب نائب مدير في البنك وحكم عليه بالسجن وأطلق سراحه في تموز/يوليو الفائت قبل انتهاء فترة عقوبته. ويأتي الإعلان عن توجيه الاتهام إلى البنك التركي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية-التركية توتّرات كبيرة أجّجها أخيراً الهجوم الذي شنّته أنقرة على القوات الكردية في شمال شرق سوريا وردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه بفرض عقوبات على أنقرة. للمزيد على يورونيوز: اليوم الثامن: آخر مستجدات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ترامب: فرضتُ على إيران عقوبات جديدة هي "الأقسى على الأطلاق ضد أي دولة" روحاني لماكرون: لا محادثات مع أمريكا دون رفع العقوبات عن إيران أولاً Euronews (Ar)

اليوم الثامن: آخر مستجدات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا يدخل يومه الثامن مع احتدام المعارك وسقوط المزيد من الخسائر البشرية وعشرات اآلاف من النازحين. وطبقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان، لقى 71 مدنياً حتفهم منذ بدء عملية "نبع السلام" التركية و158 مقاتلاً من قوات سوريا الديموقراطية. في حين أعلنت الأمم المتحدة الأحد أن القتال الدائر في شمال سوريا إثر الهجوم العسكري الذي تشنه أنقرة منذ أيام لإقامة منطقة آمنة في المنطقة قد أدى حتى الآن إلى نزوح حوالي 160 ألف شخص من ريف رأس العين وتل أبيض بحسب أرقام المنظمة الأممية. حيث نزحوا إلى مدن وبلدات بعيدة نسبياً عن القتال الدائر حيث تم إيواؤهم في المدارس التي من المفروض أن تستقبل تلاميذ المنطقة لأخذ قسطهم من التعليم، محذرة من أن الرقم قد يصل إلى 400 ألف. تحدٍ تركي أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات صحافية نشرت الأربعاء أنّ بلاده لن تمتثل أبداً للطلب الأميركي بإعلان وقف لإطلاق النار في شمال سوريا حيث تشنّ عملية عسكرية ضدّ فصائل كردية سورية تعتبرها أنقرة تنظيمات إرهابية. ونقلت صحيفة حرييت التركية عن أردوغان قوله للصحافيين الذين رافقوه على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان "إنهم يطلبون منّا أن نعلن وقفاً لإطلاق النار. لا يمكننا أبداً أن نعلن وقفاً لإطلاق النار". واعتبر أردوغان أنّ دخول قوات النظام السوري إلى مدينة منبج في شمال البلاد ليس تطوّراً "سلبياً جداً" بالنسبة لأنقرة وقال: "دخول النظام إلى منبج ليس تطوّراً سلبياً جداً بالنسبة لنا. لماذا؟ لأنّها أرضهم". لقاء بنائب الرئيس الأمريكي وأعلنت الرئاسة الأمريكية أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سيلتقي بأردوغان في أنقرة الخميس لإقناعه بإعلان "وقف فوري لإطلاق النار". ويرأس بنس في زيارته إلى تركيا وفداً يضمّ كلاً من وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين والمبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء. وقالت الرئاسة في بيان إنّ زيارة بنس تهدف إلى تأمين "وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الظروف لحل تفاوضي". تعليق تصدير الأسلحة الكندية أعلنت الحكومة الكندية الثلاثاء أنّها علّقت مؤقّتاً إصدار "تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا"، لا سيّما تلك المتعلّقة بالمعدات العسكرية، وذلك ردّاً على الهجوم العسكري الذي تشنّه أنقرة ضد الأكراد في شمال سوريا. وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إنّ "كندا تدين بشدّة توغّل تركيا العسكري في سوريا" تعاون أمريكي - كردي أعلن مسؤول كبير في البنتاغون الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة تريد مواصلة التعاون مع المقاتلين الأكراد في قوات سوريا الديموقراطية في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقال المسؤول الكبير للصحافيين طالباً عدم الكشف عن اسمه "سنرى نوع الدعم الذي يمكننا الاستمرار في تقديمه لقوات سوريا الديموقراطية حتى إن لم تعد لدينا قوات في شمال" سوريا. إقرأ أيضاً: ناد ألماني يطرد لاعبا تركيا بسبب "التحية" ووزير الرياضة التركي يدافع عنها فولكسفاغن تعلّق قرارها فتح معمل جديد في تركيا بسبب الهجوم على شمال سوريا قطر تدافع عن الهجوم التركي في سوريا Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO شاهد: زعيم كوريا الشمالية يستعرض مهاراته في ركوب الخيل Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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وأضاف البيان أن مرافقي كيم جونغ أون "كانوا مقتنعين بالعاطفة الجياشة والفرح الذي سيضرب به كيم العالم ويثير إعجابه" قريبا.

وتأتي الصورة في الوقت الذي تصعّد فيه بيونغيانغ اختباراتها الصاروخية، وسط محادثات متوترة مع الولايات المتحدة.

وتريد واشنطن من نظام كيم جونغ أون التخلي عن أسلحته النووية وصواريخه بعيدة المدى، مقابل تخفيف العقوبات، غير أن بيونغيانغ تضغط من أجل تخفيف القيود الاقتصادية على النظام أولا.