لفت نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "يرفضون إلغاء العقود غير القانونية للموظفين الذين وظفوهم في المؤسسات العامة والهيئات ويتجرأون على اتهام غيرهم. فليصدر مجلس الوزراء قرارا اليوم بإلغاء كل هذه العقود فور تحديد الاسماء من قبل ديوان المحاسبة ومن دون مماطلة".
وأوضح انه "نحن قد أثبتنا نيتنا كقوات ولَم نجدد عقود مراقبي وزارة الصحة في 2018 والغينا عقود موظفين في التنمية الإدارية فأرونا ماذا ستفعلون وكفوا عن تضليل الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: لإلغاء العقود غير القانونية للموظفين في المؤسسات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.