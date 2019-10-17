عبدالله: علينا اقرار الموازنة من دون انتظار الاتفاق على الاصلاحات التي تأخذ وقتاً

تمنّى النائب بلال عبدالله، "تجنب المزيد من الخلافات والتشنجات للانكباب على معالجة الازمة المالية والاقتصادية، والتي تحتاج الى التفرغ لمعالجتها، وليضعوا جانبا الشعارات الكبيرة اللماعة وليخففوا الضرائب على الناس، فنبحث عن زيادة واردات الدولة من خارج جيوب الناس".

ولفت عبدالله في حديث اذاعي الى "ان نحن على ابواب تصنيف دولي جديد للبنان وعلينا اقرار الموازنة من دون انتظار الاتفاق على الاصلاحات التي تأخذ وقتاً، والتي اتفق على تسميتها فرسان الموازنة" مؤكدا "الا يمكن الانتظار اكثر لاحالة مشروع الموازنة الى المناقشة في مجلس النواب،" واعتبر ان "نحن في مهادنة مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ، ولكن بموضوع الحريات لا مهادنة" سائلا: "هل نحن في بلد ديكتاتوري لنوقف من ينشر رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي؟. وكشف من جهة أخرى ان اللقاء بين الحزب الاشتراكي وحزب الله كان ناجحا جدا وركزنا على المسائل الاجتماعية والاقتصادية واتفقنا على الاستمرار بالتواصل على كافة الصعد".

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