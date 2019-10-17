نائب تركي: نبحث الخيارات المتاحة للرد على العقوبات الأميركية

نقلت صحيفة روسية عن النائب التركي ​أوزتورك يلماز​ قوله انه ​تركيا​ تبحث الخيارات المتاحة للرد على ​العقوبات الأميركية​. ورأى انه من الممكن اتخاذ جملة إجراءات ردا على العقوبات.

وتمهيدا للقيام برد يدرس أعضاء في ​البرلمان التركي​، مثلا، إمكانية تخفيض الوجود الأمريكي في قاعدة "إينجرليك" العسكرية، وهي ​القاعدة​ العسكرية الوحيدة في ​الشرق الأوسط​ التي تحتوي على الأسلحة النووية الأمريكية.

وقررت ​الولايات المتحدة​ أن تفرض عقوباتها على تركيا بسبب عملية "نبع السلام" العسكرية التي بدأتها تركيا في 9 تشرين الأول ضد ​حزب العمال الكردستاني​ في شمال سوريا.