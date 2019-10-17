نائب تركي: نبحث الخيارات المتاحة للرد على العقوبات الأميركية

نقلت صحيفة روسية عن النائب التركي أوزتورك يلماز قوله انه تركيا تبحث الخيارات المتاحة للرد على العقوبات الأميركية. ورأى انه من الممكن اتخاذ جملة إجراءات ردا على العقوبات.
وتمهيدا للقيام برد يدرس أعضاء في البرلمان التركي، مثلا، إمكانية تخفيض الوجود الأمريكي في قاعدة "إينجرليك" العسكرية، وهي القاعدة العسكرية الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحتوي على الأسلحة النووية الأمريكية.
وقررت الولايات المتحدة أن تفرض عقوباتها على تركيا بسبب عملية "نبع السلام" العسكرية التي بدأتها تركيا في 9 تشرين الأول ضد حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا.
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