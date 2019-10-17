رسالة ترامب المسربة إلى أردوغان: لا تكن أحمقا.. سأدمر اقتصادك

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في رسالة قبل بدء الهجوم التركي على سوريا، قائلا “لا تكن متصلبا… لا تكن أحمقا”.

ووفقا لتقرير قناة سي إن إن الأمريكية، نشر البيت الأبيض هذه الرسالة التي أرسلها ترمب لأردوغان في التاسع من أكتوبر، وجاء في نصها:

عزيزي حضره الرئيس: دعونا نعمل على صفقة جيدة! أنت لا تريد أن تكون مسؤولاً عن ذبح الآلاف من الناس ، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولاً عن تدمير الاقتصاد التركي وسأفعل. أعطيتك بالفعل عينة صغيرة فيما يتعلق بالقس برونسون.

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لقد عملت بجد لحل بعض مشاكلك. لا تخذل العالم. يمكنك عمل الكثير.

الجنرال مظلوم ( قائد القوات الكردية ) مستعد للتفاوض معك، وهو على استعداد لتقديم تنازلات لم يسبق لها تقديمها في الماضي. أرفق سرًا نسخة من رسالته إليّ ، تلقيتها للتو.

سوف ينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بالطريقة الصحيحة والإنسانية. سوف ينظر إليك كشيطان إذا لم تحدث الأشياء الجيدة. لا تكن رجلا صلبا ، لا تكن أحمقا!

سأتصل بك لاحقا.