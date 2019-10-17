شكرا لقرائتكم المرصد: القوات السورية تقصف مدينة إعزاز شمال حلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، مساء الأربعاء، بأن القوات السورية قصفت مدينة إعزاز شمال حلب ولا معلومات عن إصابات.

وكانت قوات النظام السوري قد دخلت، في وقت سابق الأربعاء، مدينة كوباني (عين العرب) في شمال سوريا بموجب اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية، في مواجهة الهجوم التركي المستمر منذ أسبوع ضد مناطق سيطرتها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

Advertisements

وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، إن "قوات النظام ترافقها قوات روسية دخلت، مساء الأربعاء، مدينة كوباني" ذات الغالبية الكردية والحدودية مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي، والتي طالما أعلنت أنقرة نيتها السيطرة عليها.

وفي وقت سابق، عبرت قوات روسية نهر الفرات بشمال سوريا متجهة شرقاً مع قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، بحسب ما ذكر المرصد السوري.

وبدأت تركيا في 9 تشرين الأول/أكتوبر هجوماً عسكرياً في شمال شرقي سوريا ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية"، فيما كانت حليفاً أساسياً للغرب في قتال تنظيم داعش.