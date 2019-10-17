صحة الدقهلية: المحافظة خالية من "الالتهاب السحائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، خلو المحافظة من أي إصابة بمرض الالتهاب السحائي، وأن جميع التلاميذ بكافة مدارس الدقهلية الحكومية والخاصة بخير ولا توجد أي حالات إصابة.

وأكد وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، عدم صحة ما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي عن ظهور أي حالات التهاب سحائي بين تلاميذ المدارس بالمحافظة.

وتناشد مديرية الصحة بالدقهلية، جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وعدم الالتفات لأية بيانات تصدر من غير القطاع الصحي، وتهيب بالمواطنين وأولياء الأمور الرجوع إلى السلطات الصحية المختصة للحصول على المعلومات الصحية السليمة والحقيقية.