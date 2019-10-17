ترامب لأردوغان: "لا تكن أحمق"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في رسالة قبل بدء الهجوم التركي على سوريا، قائلا "لا تكن متصلبا... لا تكن أحمق"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

ونشر البيت الأبيض هذه الرسالة التي أرسلها ترامب لأردوغان في التاسع من أكتوبر وسط محاولات الرئيس الأمريكي لاحتواء الخسائر السياسية التي تسبب فيها قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا مما مهد الطريق أمام هجوم تركيا على حلفاء واشنطن في تلك المنطقة.