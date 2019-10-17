العقوبات الأمريكية ضد تركيا تشمل الدفاع والطاقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الأربعاء، أن عقوبات بلاده على تركيا شملت وزارتي الطاقة والدفاع.

وأكد منوتشين أن خطوة زيادة الرسوم على البضائع التركية سبق أن حققت المرجو منها.

وحذر من فرض مزيد من العقوبات على تركيا في حال عدم إعلان وقف لإطلاق النار في شمال سوريا.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا شملت 3 وزراء؛ بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.

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وقالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمّدة.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان ترامب أن "عقوبات صارمة" تنتظر تركيا وستصدر قريباً رداً على هجومها العسكري ضد القوات الكردية في شمال سوريا.