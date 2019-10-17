شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب لأردوغان: لا تكن أحمقاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في رسالة قبل بدء الهجوم التركي على سورية، قائلا «لا تكن متصلباً... لا تكن أحمقاً». ونشر البيت الأبيض هذه الرسالة التي أرسلها ترمب لأردوغان في التاسع من أكتوبر وسط محاولات الرئيس الأمريكي لاحتواء الخسائر السياسية التي تسبب فيها قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال سورية، مما مهد الطريق أمام هجوم تركيا على حلفاء واشنطن في تلك المنطقة. من جهتها كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن عقوباتها على تركيا شملت وزارتي الطاقة والدفاع.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في رسالة قبل بدء الهجوم التركي على سورية، قائلا «لا تكن متصلباً... لا تكن أحمقاً». ونشر البيت الأبيض هذه الرسالة التي أرسلها ترمب لأردوغان في التاسع من أكتوبر وسط محاولات الرئيس الأمريكي لاحتواء الخسائر السياسية التي تسبب فيها قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال سورية، مما مهد الطريق أمام هجوم تركيا على حلفاء واشنطن في تلك المنطقة. من جهتها كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن عقوباتها على تركيا شملت وزارتي الطاقة والدفاع.

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