اقفال باب قبول طلبات الترشح للانتخابات البلدية الفرعية في قضائي جبيل والبترون

أقفل عند منتصف الليل باب قبول طلبات الترشح للانتخابات البلدية الفرعية في ​قضاء جبيل​ والتي ستجري في السابع والعشرين من الشهر الحالي، بناء لقرار وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​. وبلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشحهم في مكتب القائمقام نتالي مرعي الخوري 66 مرشحا، موزعين على بلدتي ترتج وحصارات اللتين ستجرى فيهما هذه الانتخابات في حصارات 19 مرشحا وترتج 47 مرشحا. يشار الى ان عدد اعضاء المجلس البلدي في حصارات 9 اعضاء وفي ترتج 12 عضوا".

كما انتهت مهلة تقديم طلبات الترشيح للانتخابات البلدية الفرعية واستمرت دوائر قائمقامية البترون بتلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلسي بلديتي راسنحاش وشاتين حتى منتصف الليل بإشراف القائمقام روجيه طوبيا، وأقفل الباب على 29 مرشحا لعضوية بلدية شاتين 26 مرشحا لعضوية بلدية راسنحاش.

واقفل باب الترشح إلى الإنتخابات البلدية في قضاء المتن الشمالي، وبلغ عدد المرشحين 11 لعضوية مجلس بلدية عين الخروبة المستحدثة الذي يضم 9 اعضاء، وهي البلدة الوحيدة في القضاء التي ستجري فيها الانتخابات في 27 الجاري.

تجدر الاشارة الى أن مهلة سحب طلبات الترشيح تنتهي الساعة 24 يوم الاثنين 21 الحالي.