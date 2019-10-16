المنظمة الإسبانية لحقوق الإنسان تمنح الزفزافي جائزتها السنوية

أعلنت المنظمة الإسبانية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، منحها لجائزتها السنوية لقائد حراك الريف ناصر الزفزافي، بسبب دفاعه عن قيم الحرية وحقوق الإنسان.

وتفاعلا مع الخبر، نقل عائلة المعتقل على خلفية حراك الريف، نبيل أحمجيق، تهنئته للزفزافي اليوم بهذه المناسبة، حيث قال إن تتويج الزفزافي اليوم “سيظل محفورا في ذاكرتنا الجماعية وتاريخنا الحراكي البطولي”، مقدما لـ”رفيق الزنزانة” أصدق التهاني بهذا التتويج بهذه الجائزة الحقوقية.

أحمجيق “دينامو الحراك”، رأى في تتوبج الزفزافي اليوم ثمرة لـ”مجهود جماعي قام به الأحرار والحرائر على امتداد ثلاث سنوات والتي برهنوا فيها على سمو أخلاقهم ورقي حضارتهم في الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم كما يعتبر كذلك إشهادا بالحق وتكريما لشهداءنا الأبرار رحمة الله عليهم جميعا وبراءة لكل المعتقلين خلف أسوار السجن” .

وقارن أحمجيق بين التكريم الذي يحظى به المعتقلون على خلفية حراك الريف من قبل المنظمات الحقوقية، مقابل الاعتقال والأحكام القاسية التي صدرت في حقهم، والمعاناة التي يتقاسمها المعتقلون.