حادث مروع.. وفاة 30 معتمر في حادثة سير بالسعودية

في حادث مأساوي، لقي عشرات المعتمرين حتفهم، مساء اليوم الأربعاء بالمملكة العربية السعودية، في حتدث مروري على الطريق الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وحسب وسائل إعلام محلية، فإن عدد قتلى الحادث بلغ ثلاثين شخص، وأصيب خمسة آخرون بإصابات متفرقة، إثر الحريق الذي اندلع في طريق الهجرة، بالمدينة المنورة.
وقالت صحيفة سبق السعودية إن مستشفيين في المنطقة استنفرا لاستقبال المصابين بقيادة مدير التجمع الصحي بالمحافظة، كما باشرت فرق المرور ودوريات أمن الطرق التحقيق بالحادثة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية أن الحادثة وقعت بين مركبة وحافلة، تقل معتمرين من جنسيات مختلفة، فاشتعلت النيران في الحافلة، لتسفر عن وفاة أكثر من 30 شخصا، وإصابة خمسة آخرين، جرى نقلهم عن طريق الهلال الأحمر والصحة إلى مستشفى الحمنة.
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