في آول تصريح بعد مغادرتها السجن.. الريسوني: العفو الملكي تصحيح لظلم تعرضنا له- فيديو

في أول تصريح لها بعد مغادرتها لأسوار السجن، وجهت الصحافية هاجر الريسوني رسالة شكر لكل من تضامن معها من صحافيين وحقوقيين ومحامين.

وقالت هاجر الريسوني، في حديثها لـ”اليوم 24″ اليوم الأربعاء، إن العفو الملكي الذي صدر اليوم في حقها وحق باقي المتابعين معها على ذمة ذات القضية هو تصحيح للظلم الذي تعرضت له رفقة باقي المعتقلين معها في هذا الملف.

وبعد أكثر من شهر من السجن، غادرت هاجر الريسوني مساء اليون أسوار سجن العرجات، وسط مشهد مؤثر، لتجد في انتظارها عددا من الصحافيين والحقوقيين ووسائل إعلام محلية ودولية، حجت للمكان لتوثيق اللحظة.

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وأصدر الملك محمد السادس اليوم عفوه هاجر الريسوني، التي صدر في حقها حكم بالحبس سنة.

وحسب بلاغ لوزارة العدل، فإن هذا العفو يندرج في إطار “حرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون ، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه ، والذي أدى إلى المتابعة القضائية” .