كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا وفرنسا تدينان العملية التركية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودعت الحكومتان تركيا إلى التراجع عن هذا المسار، وأشارتا إلى الالتزامات التي يتعين على تركيا الوفاء بها وفقاً للقانون الدولي، وأضافتا أن تجدد الأعمال العدائية المسلحة ينطوي على احتمال تقويض الاستقرار في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وصلت اليوم إلى تولوز، مع مجلس الوزراء الألماني، لحضور جلسة مشتركة مع مجلس الوزراء الفرنسي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقبل الاجتماع المشترك، توجهت ميركل وماكرون إلى مقر شركة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات في تولوز، وكان في استقبالهما غيوم فوري، رئيس ايرباص، وأعضاء من إدارة الشركة.
هذا وشنت طائرات حربية تركية بعد ظهر الأربعاء غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد وقت قصير من إعلان أنقرة بدء عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية في وقت سابق اليوم الأربعاء.