ألمانيا وفرنسا تدينان العملية التركية في سوريا

أدانت الحكومتان الألمانية والفرنسية في بيان مشترك، صدر في تولوز الفرنسية اليوم الأربعاء، العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سوريا.

ودعت الحكومتان تركيا إلى التراجع عن هذا المسار، وأشارتا إلى الالتزامات التي يتعين على تركيا الوفاء بها وفقاً للقانون الدولي، وأضافتا أن تجدد الأعمال العدائية المسلحة ينطوي على احتمال تقويض الاستقرار في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وصلت اليوم إلى تولوز، مع مجلس الوزراء الألماني، لحضور جلسة مشتركة مع مجلس الوزراء الفرنسي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقبل الاجتماع المشترك، توجهت ميركل وماكرون إلى مقر شركة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات في تولوز، وكان في استقبالهما غيوم فوري، رئيس ايرباص، وأعضاء من إدارة الشركة.

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وشارك في الزيارة وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ونظيره الألماني بيتر ألتماير، وزارت ميركل وماكرون موقع إنتاج طائرات المسافات الطويلة ايه 350، قبل الجلسة المشتركة لمجلس الوزراء الألماني والفرنسي في تولوز جنوب غرب فرنسا، بعد ظهر اليوم.