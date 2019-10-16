مقتل اعلامي وزوجته وطفلته بهجوم مسلح في السليمانية

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن اعلاميا وزوجته وطفلته قتلوا بهجوم مسلح في السليمانية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار على اعلامي وزوجته وطفلته في احدى مناطق السليمانية، ما ادى الى مقتلهم في الحال".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".
يذكر أن محافظة السليمانية (364 كم شمال العاصمة بغداد) تعتبر من المحافظات المستقرة امنياً مقارنة بمحافظات وسط وجنوب البلاد، إلا أنها تشهد بين حين وآخر عمليات استهداف معظمها ضد المدنيين وتندرج ضمن الجرائم الجنائية.
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