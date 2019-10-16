واشنطن نفذت هجمات سيبرانية على إيران ردًا على هجمات أرامكو



أكّد مسؤولان أميركيان، في حديث لوكالة «رويترز» أن الولايات المتحدة نفذت عملية سيبرانية سرية استهدفت إيران في أعقاب الهجوم الذي وقع يوم 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، على منشآت نفط سعودية وحملت واشنطن والرياض مسؤوليته لطهران.

وأضاف المسؤولان اللذان اشترطا الحفاظ على سرية هويتهما، أن العملية تمت في أواخر سبتمبر، (أيلول) واستهدفت قدرة طهران على نشر «الدعاية».

وقال أحد المسؤولين إن الضربة أثرت على معدات، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

ويسلط ذلك الضوء على مدى سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب للتصدي لما تراه عدواناً إيرانياً دون تصعيد الأمر إلى صراع أوسع نطاقاً.

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ويبدو أن هذه العملية محدودة النطاق أكثر من عمليات أخرى مماثلة استهدفت إيران هذا العام بعد إسقاط طائرة أميركية مسيرة في يونيو (حزيران) الماضي، وهجوم تردد أن «الحرس الثوري» الإيراني شنه على ناقلات نفط في الخليج خلال مايو (أيار) الماضي.

وتسببت هجمات أرامكو بانفجارات أدت إلى اندلاع النيران في منشآت لشركة أرامكو في بقيق وخريص، شرقي المملكة مما أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط السعودي.

وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو، المهندس أمين الناصر، قد أكد الأسبوع الماضي أن الشركة في طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.