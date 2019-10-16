شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. الجيش اليمني يصد هجوم للمليشيا في برط العنان والان مع التفاصيل

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء محاولة تسلل لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تسلل لميلشيا الحوثي المتمردة في مديرية "برط العنان" بالمحافظة. Advertisements وأكدت المصادر أن ميلشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع لقوات الجيش الوطني في سلسلة جبال الشعير التابعة لمديرية برط العنان. ولفتت المصادر إلى أن قوات الجيش الوطني أجبرت عناصر ميلشيا الحوثي على الفرار والتراجع، مخلفين قتلى وجرحى. وتشهد جبهات المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

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